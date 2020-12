Spanien nur remis: Rekordmann Ramos der tragische Held

Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 21:28 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique kam beim Schlusslicht Schweiz über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und fiel auf Platz zwei hinter Deutschland zurück. Remo Freuler traf für die Eidgenossen (26. Minute); der erst kurz zuvor eingewechselte Gerard Moreno sicherte den Gästen mit seinem späten Treffer (89.) zumindest einen Punkt.

Routinier Sergio Ramos wurde im St.-Jakob-Park zum tragischen Helden: Der Routinier bestritt sein 177. Länderspiel für die spanische Nationalmannschaft und überholte damit den legendären italienischen Torwart Gianluigi Buffon als europäischen Rekordhalter. Doch ausgerechnet an seinem historischen Tag scheiterte er gleich zweimal vom Elfmeterpunkt (58./80.) am Mönchengladbacher Keeper Yann Sommer. Nach 25 in Serie verwandelten Strafstößen vergab Ramos erstmals seit 2013 wieder vom Punkt.

Die DFB-Auswahl kämpft am letzten Gruppenspieltag am nächsten Dienstag (20.45 Uhr) in Sevilla gegen Spanien um den Gruppensieg. Drei Tage nach der überraschenden Heimniederlage gegen Finnland war Weltmeister Frankreich im Pflichtspiel gegen Europameister Portugal wieder auf Kurs: N'Golo Kante (54.) traf beim 1:0 (0:0) in Lissabon für die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gegen die mit Superstar Cristiano Ronaldo angetretenen Gastgeber. Die Franzosen sind nach dem Erfolg gegen den Premierensieger und Europameister als erstes Team für die Endrunde qualifiziert.

Nach der 0:2-Testspielniederlage am Mittwoch in Dänemark machten es die Schweden gegen Kroatien besser: Beim 2:1 (2:0) in Solna trafen Dejan Kulusevski (36.) und Marcus Danielson (45.+2), dem später ein Eigentor unterlief (82.), für die Tre Kronor gegen den Vize-Weltmeister. Weil Schwedens Auswahltrainer Janne Andersson positiv getestet worden war, stand erneut sein Assistent Peter Wettergren an der Seitenlinie.

