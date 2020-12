Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 17:54 Uhr

London

Vor möglichem Re-Start

Sechs positive Corona-Tests bei Premier-League-Clubs

In den 20 Vereinen der englischen Premier League sind insgesamt sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Liga mitteilte, wurden in der ersten Test-Runde am Sonntag und Montag insgesamt 748 Spieler und Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs untersucht.