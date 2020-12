Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 19:55 Uhr

Mailand

Serie A

Schweden-Star Ibrahimovic zurück beim AC Mailand

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat nach mehreren Wochen seine Heimat wieder verlassen und ist am 11. Mai zu seinem Verein AC Mailand zurückgekehrt. Dort will sich der 38-Jährige wegen der Corona-Pandemie zunächst in Quarantäne begeben.