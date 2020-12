„Schwaches Team“: Messi kritisiert Auftritte von Barcelona

Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 07:34 Uhr

„Dieses Spiel spiegelt das komplette Jahr wider. Wir waren ein schwaches Team“, sagte der argentinische Fußball-Superstar nach der 1:2-Niederlage gegen CA Osasuna. Rivale Real Madrid sicherte sich bei noch einem ausstehenden Spiel mit einem 2:1-Erfolg gegen Villarreal vorzeitig den Titel.

„Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht“, sagte Messi. „Wir haben ihnen geholfen und viele Punkte abgegeben. Wir müssen Selbstkritik üben – beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt. Wir sind Barcelona und es ist unsere Pflicht, jedes Spiel zu gewinnen.“ Messi traf bei der Niederlage gegen Osasuna zum zwischenzeitlichen Ausgleich und äußerte sich nach dem Spiel in einem seiner seltenen Interviews.

Barcelona hatte die Liga vor der Corona-Pause mit zwei Punkten Vorsprung angeführt, zeigte sich aber zu inkonstant. Real gewann hingegen alle zehn Spiele seit dem Wiederbeginn der Saison Mitte Juni.

Sollte es keine Leistungssteigerung geben, sieht Messi die Lage auch für die anstehende Wiederaufnahme der Champions League düster. „Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren“, sagte der 33-Jährige. „Wir müssen von null in der Champions League starten und uns selbst die Schuld geben, was schief gelaufen ist.“ Barcelona empfängt den SSC Neapel im Rückspiel des Königsklassen-Achtelfinals am 8. August, das erste Duell war 1:1 geendet.

