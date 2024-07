Vermummte Fans stürmen aus einem Stadion, nach einem Angriff auf Bayern München-Fans während eines U19-Fußballspiels zwischen Olympiakos Piräus und dem FC Bayern München. Rund 80 mit Stöcken bewaffnete und vermummte Randalierer haben beim 4:0-Erfolg des FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus in der Youth League für eine Spielunterbrechung gesorgt. Am Münchner Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen. In Athen ist es am Samstagabend vor einem Testspiel nun ebenfalls zu Ausschreitungen gekommen. (zu dpa: «Schüsse vor dem Stadion - Verletzte vor Testspiel in Athen») Foto: Uncredited/DPA