Ägyptischer Fußballstar

Liverpool

Salah hofft auf Rückkehr zum Afrika-Cup

Ägyptens verletzter Fußballstar Mohamed Salah hat den Afrika-Cup noch nicht abgeschrieben. «Gestern habe ich mit dem Behandlungs- und Rehabilitationsprogramm begonnen, und ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, wie es von Anfang an vereinbart war», schrieb der Stürmer des FC Liverpool auf seinen Social-Media-Kanälen.