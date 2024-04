Rückschlag im Derby für Klopp und FC Liverpool

Anzeige

Liverpool (dpa). In der Premier League liegt Liverpool weiter drei Punkte hinter dem FC Arsenal auf Rang zwei. Der Spitzenreiter hatte am Dienstag im Derby gegen den FC Chelsea klar mit 5:0 (1:0) gewonnen und den Vorsprung auf die Rivalen Liverpool und Manchester City auf drei beziehungsweise vier Punkte ausgebaut. Meister City hat zwei Spiele weniger absolviert und spielt am Donnerstag bei Brighton & Hove Albion.