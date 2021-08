Bogotá

Heftige Ausschreitungen

Rückkehr von Fans in Kolumbien von Gewalt überschattet

Die Rückkehr von Fans ins Fußballstadion nach mehr als einem Jahr ist in Kolumbien von Gewalt überschattet worden. In der Hauptstadt Bogotá kam es in der Nacht zum Mittwoch zu schweren Ausschreitungen.