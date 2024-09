Lissabon

Fußball-Superstar

Ronaldo über Rücktritt: «Werde der Erste sein, der geht»

Von dpa

i Fußball: EM, Portugal - Frankreich, Finalrunde, Viertelfinale, Volksparkstadion Hamburg, Portugals Cristiano Ronaldo. Ronaldo will seine Nationalmannschafts-Karriere noch nicht beenden. (zu dpa: «Ronaldo über Rücktritt: «Werde der Erste sein, der geht»») Foto: Soeren Stache/DPA

Bei der Fußball-EM stand Cristiano Ronaldo massiv in der Kritik. Trotzdem will Portugals Superstar in der Nationalmannschaft weitermachen – vorerst jedenfalls.