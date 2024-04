Ronaldo treffsicher: Zwei Dreierpacks in 72 Stunden

Cristiano Ronaldo trifft und trifft. In zwei Spielen gelingen ihm sechs Tore.

ARCHIV - Cristiano Ronaldo geht für Al-Nassr FC in Saudi-Arabien auf Torejagd.

ARCHIV - Cristiano Ronaldo geht für Al-Nassr FC in Saudi-Arabien auf Torejagd. Foto: -/Saudi Press Agency/dpa

Anzeige

Riad (dpa). Cristiano Ronaldo beweist in der saudischen Profiliga auch mit 39 Jahren seine Torjäger-Qualitäten. Der mehrmalige Weltfußballer erzielte beim 8:0-Sieg von Al-Nassr gegen Abha seinen zweiten Dreierpack innerhalb von 72 Stunden.

«Wir werden nicht langsamer!», schrieb Ronaldo nach dem Spiel auf Instagram. Der portugiesische Nationalspieler erzielte seine Tore in der ersten Halbzeit und gab zudem zwei Vorlagen für den neunmaligen saudi-arabischen Meister, der als Tabellenzweiter acht Spiele vor Saisonende zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal hat.

Bereits am Samstag beim 5:1-Sieg gegen Al-Tai hatte Ronaldo dreifach getroffen, insgesamt schaffte er das in dieser Saison bisher dreimal. Ronaldo führt die Liga mit 29 Toren als bester Torjäger an.

Gegen Abha traf Ronaldo zunächst zweimal per Freistoß (11. Minute/21.). Nach einer halben Stunde bereitete er dann das 3:0 durch den Ex-Bayern-Profi Sadio Mané vor. Drei Minuten vor der Pause machte Ronaldo dann seinen Dreierpack perfekt, ehe er noch das 5:0 durch Abdulmajeed Al-Sulayhim vorbereitete. Nach der Pause wurde Ronaldo ausgewechselt.