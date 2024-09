Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor bei Portugals Auftaktsieg

Anzeige

Lissabon (dpa). Cristiano Ronaldo hat eine weitere beeindruckende Marke im Weltfußball geknackt. Beim 2:1 (2:1) zum Nations-League-Auftakt gegen Kroatien in Lissabon erzielte der 39 Jahre alte Superstar sein 900. Karriere-Tor. Das zwischenzeitliche 2:0 nach 34 Minuten feierte Portugals Kapitän entsprechend emotional. Im 213. Länderspiel war es Ronaldos 131. Tor. Weltweit kommt kein Fußballer auf mehr Länderspiele und Tore im Nationaltrikot.

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 in Liga A siegte Polen 3:2 (2:0) in Schottland. Titelverteidiger Spanien kam in Gruppe 4 in Serbien nicht über ein 0:0 hinaus, Dänemark siegte 2:0 (0:0) gegen die Schweiz. Die Eidgenossen beendeten die Partie zu neunt. Gladbachs Nico Elvedi sah nach einer Notbremse die Rote Karte (52. Minute), Leverkusens Granit Xhaka (87.) musste mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussphase trafen Patrick Dorgu (82.) und Pierre-Emile Höjberg (90.+2) zum dänischen Sieg.

Dalot trifft per Hacke ins eigene Tor

Im Estádio da Luz von Portugals Rekordmeister Benfica erzielte Diogo Dalot die frühe Führung für die Heimelf (7.). Es folgte der große Auftritt Ronaldos, der eine präzise Flanke von Nuno Mendes aus wenigen Metern mühelos über die Torlinie drückte. Für das dritte Tor sorgte erneut Dalot – diesmal allerdings auf der falschen Seite (41.). Bei einem Rettungsversuch traf er per Hacke sehenswert, aber unglücklich ins eigene Netz. Ronaldo, der noch weitere gute Möglichkeiten auf ein zweites Tor vergeben hatte, verließ in der 87. Minute den Platz.

Lewandowski verwandelt sicher – Siegtor fällt spät

Im Glasgower Hamden Park bereitete Robert Lewandowski das 1:0 der Gäste durch Sebastian Szymanski (8.) vor, das zweite erzielte der Stürmerstar des FC Barcelona per Elfmeter selbst (44.). Direkt nach der Pause verkürzte Billy Gilmour (46.), Scott McTominay (76.) traf sogar zum 2:2. Als schon alles auf ein Remis hindeutete, erzielte Nicola Zalewski (90.+7/Foulelfmeter) tief in der Nachspielzeit das Siegtor.