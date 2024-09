Fußball: Nations League A, Portugal - Kroatien, Gruppenphase, Gruppe 1, 1. Spieltag, Estadio da Luz. Portugals Cristiano Ronaldo (am Boden) jubelt nach seinem zweiten Tor. (zu dpa: «Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor»)

Fußball: Nations League A, Portugal - Kroatien, Gruppenphase, Gruppe 1, 1. Spieltag, Estadio da Luz. Portugals Cristiano Ronaldo (am Boden) jubelt nach seinem zweiten Tor. (zu dpa: «Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor») Foto: Armando Franca/DPA

Lissabon (dpa). Cristiano Ronaldo hat eine weitere beeindruckende Marke im Weltfußball geknackt. Zum Nations-League-Auftakt gegen Kroatien erzielte der 39 Jahre alte Superstar sein 900. Karriere-Tor. Das zwischenzeitliche 2:0 nach 34 Minuten feierte Portugals Kapitän entsprechend emotional. Im 213. Länderspiel war es Ronaldos 131. Tor. Weltweit kommt kein Fußballer auf mehr Länderspiele und Tore im Nationaltrikot.

Kein Karriere-Ende in Sicht

Bereits vor der Partie hatte Ronaldo angekündigt, nicht an das Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere zu denken. «Wenn ich kein Mehrwert mehr bin, werde ich der Erste sein, der geht», sagte er. Es sei ihm nach der EM in Deutschland «nie in den Sinn gekommen, dass mein Zyklus zu Ende ist. Im Gegenteil: Es hat mich noch mehr motiviert, weiterzumachen».

Bei der Europameisterschaft stand der fünfmalige Weltfußballer des Jahres massiv in der Kritik, weil er auch mit 39 Jahren immer noch wie selbstverständlich als Kapitän und Stammspieler auflief, ohne dem Team sportlich noch erkennbar weiterzuhelfen.