Ribéry-Tor reicht AC Florenz nicht zum Sieg in Turin

Ein Treffer des langjährigen Bayern-Profis Franck Ribéry hat dem AC Florenz in der italienischen Meisterschaft nicht zum Erfolg bei Abstiegskandidat FC Turin genügt.

Der einstige französische Fußball-Nationalspieler traf in der 67. Minute zwar zur Führung für die Gäste, der Tabellen-17. Turin rettete aber in der 88. Minute durch Andrea Belotti noch einen wichtigen Punkt. Allerdings waren die Gäste in den letzten gut 20 Minuten nach gleich zwei Roten Karten arg dezimiert. Der 37-jährige Ribéry steht mit Florenz nach dem 20. Saisonspiel im gesicherten Tabellen-Mittelfeld der Serie A.

