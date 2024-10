Fußball: Major League Soccer, Playoffs erste Runde, Best of Three, Spiel eins. Los Angeles Galaxy-Stürmer Dejan Joveljić (9) feiert sein Tor mit Stürmer Joseph Paintsil (28), Mittelfeldspieler Riqui Puig (10) und Stürmer Marco Reus (18) während der zweiten Halbzeit. (zu dpa: «Reus startet mit LA Galaxy erfolgreich in die Playoffs») Foto: Kyusung Gong/DPA