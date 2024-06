Madrid

Fußball

Real-Stürmer Joselu vor Wechsel nach Katar

Von dpa

i ARCHIV - Joselu gewann in der abgelaufenen Saison mit Real Madrid die Champions League. Foto: Tom Weller/dpa

Er spielte schon in Deutschland, in England und gewann zuletzt die Champions League mit Real Madrid. Jetzt wechselt der in Stuttgart geborene Stürmer Joselu offenbar in ein neues Land.