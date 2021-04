Real-Boss Pérez schließt Ronaldo-Rückkehr aus

„Er wird nicht zurückkommen. Er steht bei Juventus unter Vertrag. Das macht keinen Sinn. Ich habe ihn sehr gern, er hat uns viel gegeben, aber es macht keinen Sinn, dass er zurückkommt“, sagte Pérez in einem Interview des Senders El Chiringuito de Jugones, wie die Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtete.

Früheren Medienberichten zufolge verhandelte der 36 Jahre alte Portugiese bereits über eine Rückkehr zum spanischen Fußballmeister. Der größte Wunsch Ronaldos sei es, wieder das Trikot der „Königlichen“ tragen zu dürfen, hatte die Sportzeitung „AS“ im März geschrieben.

Bevor er 2018 für 100 Millionen Euro zur „Juve“ gewechselt war, erlebte Ronaldo in Madrid die erfolgreichste und glücklichste Zeit seiner Karriere. In neun Spielzeiten bei Real gewann er unter anderem viermal die Champions League und zweimal die spanische Liga. In 438 Pflichtspielen traf er 451 Mal und avancierte vor dem Ex-Schalker Raúl zur Nummer eins in der ewigen Torschützenliste der Madrilenen.

