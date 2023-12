Real siegt spät in Unterzahl und schiebt sich auf Rang eins

Lange sieht es nicht nach einem Sieg für Real Madrid aus, doch in der Nachspielzeit bereitet Kroos das einzige Tor vor. Das bedeutet die Tabellenführung.

Rodrygo (r) von Real Madrid kämpft mit Andoni Gorosabel von Alaves um den Ball. Foto: Ricardo Larreina/AP

Vitoria-Gasteiz (dpa) – Real Madrid hat den Ausrutscher von Überraschungs-Spitzenreiter FC Girona genutzt und führt zu Weihnachten die spanische Fußball-Liga an. Der Rekordmeister gewann in Unterzahl spät mit 1:0 (0:0) bei Deportivo Alavés und liegt nach 18 Spieltagen dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Team aus Girona.

Die Katalanen hatten zuvor beim 1:1 (1:0) bei Real Betis Sevilla in der Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen müssen. Real gewann dagegen durch ein Tor von Lucas Vázquez, der in der Nachspielzeit einen Eckball von Toni Kroos per Kopf verwandelte.

Nach dem Kreuzbandriss bei David Alaba mussten die schon von mehreren weiteren Ausfällen betroffenen Gäste von Real Madrid während der Partie die nächste personelle Schwächung hinnehmen. Kapitän Nacho sah in der 55. Minute wegen eines Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte, nachdem es zunächst nur Gelb gegeben hatte.

Die nur auf Rang 15 stehenden baskischen Gastgeber konnten daraus in der insgesamt zähen Partie aber keinen Vorteil ziehen. Der nur 1,73 Meter große Vázquez ließ den Favoriten um den einstigen Weltmeister Kroos und Nationalspieler Antonio Rüdiger dann mit seinem Kopfball jubeln.