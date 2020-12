Real Madrid startet mit Nullnummer in Spanies Fußball-Liga

Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 23:34 Uhr

Das Team um Nationalspieler Toni Kroos kam bei Real Sociedad aus San Sebastián nur zu einem 0:0. Die Gastgeber waren in der wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragenen Partie näher am Sieg. Vizemeister FC Barcelona mit dem Argentinier Lionel Messi startet erst am 27. September mit der Begegnung gegen Villarreal in die Liga.

