Fußball: Primera División, Spanien, Real Madrid - Real Valladolid, 2. Spieltag: Real Madrids Federico Valverde (Rückansicht) feiert mit Real Madrids Cheftrainer Carlo Ancelotti nach dem Führungstreffer. (zu dpa: «Real Madrid gelingt erster Saison-Sieg in der Liga») Foto: Manu Fernandez/DPA

Madrid (dpa). Titelverteidiger Real Madrid hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der spanischen Fußballmeisterschaft am Ende verdient gewonnen. Die Königlichen setzten sich mit 3:0 (0:0) gegen Real Valladolid durch. Die Treffer im Estadio Santiago Bernabéu erzielten Fede Valverde in der 50. Minute sowie die eingewechselten Brahim Diaz (88.) und der 18 Jahre alte Brasilianer Endrick (90.+6) mit seinem ersten Real-Tor.

Beim Saisonauftakt waren die Madrilenen um den neuen Superstar Kylian Mbappé nicht über ein 1:1 bei RCD Mallorca hinausgekommen. Gegen Valladolid wurde der französische Ex-Weltmeister kurz vor Schluss ausgewechselt.

Fußball: Primera División, Spanien, Real Madrid – Real Valladolid, 2. Spieltag: Kylian Mbappe (r) von Real Madrid und Luis Perez von Valladolid kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Real Madrid gelingt erster Saison-Sieg in der Liga») Foto: Manu Fernandez/DPA

Reals Erzrivale FC Barcelona ist unterdessen mit dem neuen deutschen Trainer Hansi Flick und zwei Siegen in den ersten beiden Spielen in die neue Saison der Primera División gestartet.