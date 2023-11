Real gibt Tabellenführung nach 0:0 im kleinen Stadtderby ab

Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera División abgeben müssen. Im kleinen Stadtderby gegen Rayo Vallecano kam der spanische Fußball-Rekordmeister trotz guter Chancen im heimischen Estadio Santiago Bernabéu nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus.

Jude Bellingham (r) und Real Madrid kamen nicht über ein 0:0 gegen Rayo Vallecano hinaus. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Madrid (dpa). Neuer Spitzenreiter ist der FC Girona, der nach dem 12. Spieltag zwei Punkte vor Pokalsieger Real und vier vor Meister FC Barcelona liegt.

Gegen die Gäste aus dem vom Bernabéu-Stadion knapp neun Kilometer entfernt liegenden Stadtteil Vallecas hatte Trainer Carlo Ancelotti in der Startelf unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung gesetzt, Toni Kroos wurde in der 72. Minute eingewechselt. Doch auch mit dem Weltmeister von 2014 auf dem Platz gelang den Königlichen kein Tor mehr.