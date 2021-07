Rashford muss sich an Schulter operieren lassen

„Er wird sich jetzt auf seine Rehabilitation konzentrieren, um so schnell wie möglich zurückzukehren“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Wie lange der Offensivspieler ausfällt, teilte der Premier-League-Club nicht mit.

Rahsford hatte wie seine Auswahlkollegen Jadon Sancho und Bukayo Saka im verlorenen EM-Finale am 11. Juli gegen Italien im Elfmeterschießen nicht getroffen und war danach im Internet rassistisch beleidigt worden. Ein Wandgemälde in Withington in der Nähe von Manchester, das Rashford zeigt, wurde zunächst mit Schimpfworten beschmiert. Dies wurde anschließend von vielen Fans mit unterstützenden Botschaften und Herzen überdeckt.

