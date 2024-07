Berlin

Rückkehr

Rakitic verlässt Saudi-Arabien und wechselt nach Split

Von dpa

i Fußball: Europa League, K.o.-Runde, Halbfinale, Rückspiele, FC Sevilla - Juventus Turin, Ramon Sanchez Pizjuan-Stadion: Ivan Rakitic von Sevilla applaudiert den Fans nach dem Spiel. Rakitic wechselt von Saudi-Arabien zu Hajduk Split. (zu dpa: «Rakitic verlässt Saudi-Arabien und wechselt nach Split») Foto: Jose Breton/DPA

Ivan Rakitic ist dankbar für die Erfahrungen, die er in sechs Monaten in Saudi-Arabien gesammelt hat. Aber nun geht er – und es zieht ihn zurück in Richtung Heimat.