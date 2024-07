Fußball: Europa League, Bayer Leverkusen - OGC Nizza, Gruppenphase, Gruppe C, 1. Spieltag in der BayArena. Nizzas Trainer Patrick Vieira blickt vor der Partie in die Runde. (zu dpa: «Racing Straßburg und Trainer Vieira gehen getrennte Wege»)

Straßburg (dpa) – Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer von Racing Straßburg. Dies teilte der Club, der in der vergangenen Spielzeit in der französischen Ligue 1 den 13. Platz belegte, mit. «Wir möchten Patrick unseren Dank für die Arbeit aussprechen, die er in dieser ersten Phase des Projekts geleistet hat», sagte Präsident Marc Keller. Der 48 Jahre alte Vieira werde im Verein «immer willkommen sein».

Der Weltmeister von 1998 hatte vor ziemlich genau einem Jahr einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Dieser wurde nun vorzeitig aufgelöst. Als Trainer konnte Vieira bislang noch nicht an seine großen Errungenschaften als Spieler anknüpfen. Vor seinem Engagement in Straßburg hatte er Crystal Palace, OGC Nizza und New York City FC trainiert – mit mäßigem Erfolg. Einen neuen Coach will Straßburg zeitnah verkünden.

