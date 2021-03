PSG zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein

Bereits in der neunten Minute gingen die Pariser durch Mauro Icardi in Führung. Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé erhöhte per Foulelfmeter (41.) drei Minuten nach seiner Einwechslung für Icardi und traf auch noch in der Nachspielzeit (90.+3) für den Tabellenzweiten der Ligue 1.

Die Gäste aus Lille vergaben in der Schlussphase durch Yusuf Yazici (78.) die Chance auf den Anschlusstreffer per Elfmeter. Direkt danach wechselte PSG-Trainer Mauricio Pochettino den deutschen Nationalspieler Julian Draxler ein, Auswahlkollege Thilo Kehrer kam dagegen nicht zum Einsatz.

