Versailles

Vorwurf: Versuchte Erpressung

Prozess um Sexvideo beginnt in Frankreich ohne Benzema

Das Verfahren um versuchte Erpressung mit einem Sexvideo hat in Frankreich ohne den angeklagten Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema begonnnen. Das Gericht in Versailles bei Paris eröffnete am Mittwoch den Prozess, wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.