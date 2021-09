Prozess gegen ManCity-Profi Mendy soll im Januar beginnen

Der Prozess gegen den französischen Fußballprofi Benjamin Mendy vom englischen Meister Manchester City soll am 24. Januar 2022 beginnen.

Diesen Termin setzte das Gericht in der westenglischen Stadt Chester am Freitag fest. Dem 27-Jährigen werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Man City hat den Linksverteidiger wegen der Vorwürfe suspendiert. Er sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft, ein Gericht hatte eine Freilassung gegen Kaution verweigert.

Mendy nannte bei dem Gerichtstermin nur seine Personalien. Seine Anwältin Eleanor Laws kündigte für eine weitere Anhörung am 15. November einen Antrag auf Klageabweisung an. Mitangeklagt ist ein 40-jähriger Mann. Der Fußballer war 2017 für schätzungsweise 52 Millionen Pfund (rund 60 Mio Euro) vom AS Monaco nach Manchester gewechselt.

