Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 15:58 Uhr

London

Premier League

Premierminister macht Fans Hoffnung auf Rückkehr in Stadien

Fußball-Fans in England können darauf hoffen, von Oktober an wieder Spiele live im Stadion miterleben. Das geht aus einem Statement von Premierminister Boris Johnson hervor. Demnach sollen Stadien vom 1. Oktober an ihre Tore wieder für Zuschauer öffnen dürfen.