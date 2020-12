Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 15:28 Uhr

London

Liga-Start in England

Premier League startet am 12. September in neue Saison

Die neue Saison in der englischen Premier League beginnt am Samstag, den 12. September. Wie die Liga mitteilte, soll am 23. Mai 2021 der letzte Spieltag ausgetragen werden.