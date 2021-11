Pochettino zu Man-United-Gerüchten: „Bin glücklich bei PSG“

„Ich bin kein Kind. Ich habe mein ganzes Leben im Fußball verbracht. Ich weiß, was passiert. Die Gerüchte sind da, und wir müssen damit leben“, sagte der Argentinier einen Tag vor dem Champions-League-

Spiel von PSG gegen Manchester City. Er konzentriere sich zu 100 Prozent auf seinen Club. „Ich bin glücklich bei PSG“, betonte Pochettino.

Man United hatte sich am Wochenende von Coach Ole-Gunnar Solskjaer getrennt. Als möglicher Nachfolger wurde neben Zinedine Zidane vor allem Pochettino gehandelt. Der frühere Coach von Tottenham Hotspur ist noch bis 2023 an PSG gebunden. „Ich respektiere meinen Club, und was ein anderer Verein macht, betrifft mich nicht.“

Britische Medien hatten berichtet, dass Pochettino schon länger in Paris unzufrieden sei. Bei Man United hätte er mehr Handlungsspielraum, weil er als Trainer zugleich Manager des Clubs wäre. Auch privat soll der 49-Jährige eine Rückkehr nach England anstreben. Seine Familie lebt weiterhin in London, während der Coach in Paris im Hotel wohnt.

