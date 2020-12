Pirlo startet Saison mit Juve gegen Sampdoria

Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 15:15 Uhr

Andrea Pirlo startet seine Premierensaison als Trainer von Meister Juventus Turin am dritten September-Wochenende gegen Sampdoria Genua.

Wie aus dem Spielplan der höchsten italienischen Fußball-Liga Serie A hervorgeht, wartet bereits am 2. Spieltag (26./27. September) mit dem Auswärtsspiel bei der AS Rom der erste Härtetest auf den einstigen Nationalspieler, der in Turin Maurizio Sarri ersetzt hatte. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Das „Derby della Madonnina“ zwischen Inter Mailand und der AC Mailand ist für den 4. Spieltag (um den 18. Oktober) angesetzt. Das erste Liga-Duell von Meister Turin gegen den Vorjahreszweiten Inter findet am 18. Spieltag (um den 17. Januar 2021) in Mailand statt.

