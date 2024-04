«Old Firm» in Glasgow: Drei späte Tore, ein Kopfverband

Der Ex-Schalker Rabbi Matondo traf für die Rangers in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Foto: Neil Hanna/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Glasgow (dpa). Beim 3:3 (0:2) erzielte der frühere Schalke-Profi Rabbi Matondo in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Rangers, die zwischenzeitlich mit 0:2 zurückgelegen hatten. «Ich dachte nur: Geh rein», sagte der 23-Jährige bei Sky Sports. «Es war ein tolles Gefühl. Wir nehmen den Punkt mit.»

In der Schlussphase im Glasgower Ibrox-Stadion waren drei Tore gefallen. In der ersten Halbzeit musste Rangers-Profi John Souttar nach einem Zweikampf am Kopf blutend an der Seitenlinie behandelt werden. Der 27-Jährige spielte anschließend mit Verband weiter.

In der Tabelle bleibt Celtic vorerst mit einem Punkt mehr vor dem Erzrivalen Tabellenführer. Die Rangers haben aber ein Spiel weniger absolviert.