Wiederaufstieg perfekt

Norwich City mit Trainer Farke wieder in der Premier League

Der englische Fußballclub Norwich City ist mit seinem deutschen Trainer Daniel Farke nach einem Jahr wieder in die Premier League aufgestiegen. Obwohl die Canaries erst am Samstagabend in der Championship – der zweiten Liga – gefordert war, stand der Erfolg bereits am Nachmittag fest.