Norwegens Gesundheitsdirektor will Länderspiel-Stopp

In einem Interview mit dem Norwegischen Rundfunk NRK sagte Bjørn Guldvog: „Für eine gewisse Zeit ist es nicht so ratsam, sich bei internationalen Großveranstaltungen und Spielen zu treffen.“

In einem Brief an die UEFA und den norwegischen Fußballverband NFF habe er empfohlen, sich die Infektionssituation genauer ansehen, sagte Guldvog. Angesichts der Infektionsraten, die wir derzeit in Europa haben, sei es schwer vorstellbar, dass ein UEFA-Protokoll engmaschig genug sein könne. „Wir sehen, dass immer mehr in ihren Mannschaften infiziert werden.“

Hintergrund für die Äußerung ist die Absage des Nations-League-Spiels in Rumänien am vergangenen Sonntag. Wegen eines positiven Corona-Befundes beim ehemaligen Braunschweiger Profi Omar Elabdellaoui war von den norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige häusliche Quarantäne für alle Nationalspieler verhängt worden, darunter der Dortmunder Erling Haaland, der Leipziger Alexander Sörloth und Hertha-Torwart Rune Jarstein.

Nun könnte das Spiel in Rumänien für Norwegen als Niederlage gewertet werden. Damit das nicht wieder passiert, soll eine „Notmannschaft“ am Mittwoch gegen Österreich spielen. Guldvog hält das nicht für klug. „In Österreich gibt es ein sehr hohes Infektionsniveau, deshalb muss man damit rechnen, dass es bei denen, die dorthin reisen, zu Infektionen kommen kann.“

Nils Øyvind Fisketjønn vom NFF sagte, er habe keine Bedenken. „Jeder wird bei der Ankunft getestet, und ein negativer Test ist erforderlich, bevor wir per Charterflug nach Österreich reisen. In Österreich lebt die Truppe isoliert von der Außenwelt.“

