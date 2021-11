Neuer Rückschlag für Man United: Derby-Pleite gegen Man City

Manchester United hat in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag kassiert.

Der Fußball-Rekordmeister war zuhause im Derby gegen Manchester City chancenlos, ideenlos und verlor verdient mit 0:2 (0:2) gegen den Lokalrivalen. Damit muss Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der schon länger in der Kritik steht, mehr denn je um seinen Job zittern.

Die Red Devils zeigten vor eigenem Publikum im Old Trafford eine schwache Leistung. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo geriet schon früh durch ein Eigentor von Eric Bailly (7. Minute) in Rückstand. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Bernardo Silva (45.) für die überlegenen Cityzens von Trainer Pep Guardiola.

Die Gastgeber agierten auch in der zweiten Hälfte und nach den Einwechslungen von Ex-Dortmund-Profi Jadon Sancho, Marcus Rashford und Donny van de Beek zu harmlos. United-Torwart David de Gea verhinderte eine noch höhere Derby-Niederlage für sein Team.

Zuletzt schien es für Man United wieder bergauf zu gehen. Nach der deftigen 0:5-Heimpleite gegen Liverpool gewann Solskjaers Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 3:0 bei Tottenham Hotspur und erkämpfte sich unter der Woche in der Champions League ein 2:2 bei Atalanta Bergamo. Doch nun verliert der Rekordmeister in der Liga-Tabelle zunehmend den Anschluss.

