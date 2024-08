Nationaltrainer Rangnick arbeitet nebenbei als TV-Experte

Anzeige

Wien (dpa). Ralf Rangnick arbeitet wieder als TV-Experte. Trotz seines Jobs als Bundestrainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wird der Fußball-Lehrer zukünftig auch für den Pay-TV-Sender Canal+ arbeiten. Zum Team des österreichischen Ablegers des französischen Medien-Unternehmens gehört auch der ehemalige Bundesliga-Coach Niko Kovac.

Rangnicks Zweitjob wurde am Mittwoch in Wien von Canal+ bestätigt. Der Sender hat in Österreich Rechte für die Champions League erworben und geht in einer Woche beim Champions-League-Play-off-Hinspiel von Red Bull Salzburg gegen Dynamo Kiew in Lublin erstmals auf Sendung.

«So richtig Überzeugungsarbeit war nicht notwendig», sagte Rangnick. Der 66-Jährige war als TV-Experte bereits bei einigen deutschen Sendern tätig. Er arbeitete unter anderem für Sat.1 und für DAZN.