Milan-Coach Piolo positiv auf Coronavirus getestet

Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 12:23 Uhr

Stefano Pioli habe das Ergebnis am Morgen nach einem Schnelltest erhalten, teilte Verein am Samstag mit. Der 55-Jährige zeige keine Symptome und habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Zudem habe der Club die Gesundheitsbehörden informiert.

Der Rest der Mannschaft erhielt nach Vereinsangaben negative Testergebnisse. Das Training am Samstag wurde jedoch abgesagt und soll am Montag wieder in Vorbereitung auf das Spiel gegen den SSC Neapel am Sonntag kommender Woche aufgenommen werden. Mailand steht nach dem siebten Spieltag und 17 Punkten in der Serie A auf dem ersten Platz.

© dpa-infocom, dpa:201114-99-331266/3