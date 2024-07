Mexiko trennt sich von Nationaltrainer Lozano

Fußball: Länderspiele, Mexiko - Deutschland, Lincoln Financial Field. Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann (r) und Mexikos Ex-Trainer Jaime Lozano geben sich nach dem Spiel die Hand. (zu dpa: «Mexikos trennt sich von Nationaltrainer Lozano»)

Fußball: Länderspiele, Mexiko - Deutschland, Lincoln Financial Field. Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann (r) und Mexikos Ex-Trainer Jaime Lozano geben sich nach dem Spiel die Hand. (zu dpa: «Mexikos trennt sich von Nationaltrainer Lozano») Foto: Federico Gambarini/DPA

Mexiko-Stadt (dpa) – Zwei Jahre vor der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gehen der mexikanische Fußballverband und Nationaltrainer Jaime Lozano getrennte Wege. Lozano habe das Angebot abgelehnt, bis zur WM einem erfahreneren Coach unterstellt zu werden und später wieder zu übernehmen, teilte der Verband mit. «Mein Ausscheiden ist eine persönliche Entscheidung», schrieb Lozano auf der Plattform X. Es habe eine Änderung in der Richtung des zuvor vereinbarten Projekts gegeben.

Der 45 Jahre alte Lozano war im Juni vergangenen Jahres zunächst auf Interimsbasis zum Nationaltrainer ernannt worden. Sein Aus folgt nun auf das frühe Ausscheiden Mexikos bei der Copa América. Bei dem Kontinentalturnier, das am vergangenen Wochenende mit dem Titelgewinn Argentiniens endete, war Mexiko bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Über die Zukunft der Nationalmannschaft werde nun in der ersten Augustwoche entschieden, hieß es vom Verband weiter.