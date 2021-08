Messi-Ankunft in Paris erwartet – „Olé“: Vertrag bis 2024

Er soll im PSG-Flieger ankommen. Er soll den Medizincheck machen und unterschreiben. So ist laut Medien der Plan für Lionel Messi am Tag nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona.

Paris (dpa). Lionel Messi hat Paris und Umgebung schon vor seiner erwarteten Ankunft am heutigen Montag in Aufregung versetzt. Bereits am Sonntagabend warteten Hunderte Fans vor dem Flughafen Le Bourget, einem kleinen Airport nahe der französischen Hauptstadt.

Sie stimmten Sprechchöre und Gesänge an, ihr vermutlich neuer Super-Held in einer Mannschaft, die dann ihresgleichen auf dem Planeten sucht, kam aber noch nicht. Nun soll er heute landen, wie Medien übereinstimmend berichteten.

Sportzeitung „Olé“: Vertrag bis 2024

Die Zeitung „Le Parisien“ richtete sogar eigens einen Messi-Liveticker ein. Die Sportzeitung „L'Équipe“ zeigte Messi auf der Titelseite in einer Fotomontage vor dem Eiffelturm mit einer Kunstflugstaffel – dies war allerdings zu Ehren der Olympischen Spiele, die am Sonntag an Paris übergeben wurden. 2024 finden sie an der Seine statt. Bis Ende Juni 2024 könnte auch Messi in Paris sein. Nach Angaben der argentinischen Sportzeitung „Olé“ soll es sich bei seinem Vertrag mit PSG um ein entsprechend datiertes Arbeitspapier handeln.

Am 6. August , einen Tag nach Bekanntwerden des unfreiwilligen Abschieds vom FC Barcelona, soll bereits verhandelt worden sein, am folgenden Tag reisten laut „Olé“ Messis spanische Anwälte nach Paris. Am Sonntag, als Messi selbst seine hochemotionale Abschiedspressekonferenz in seiner Noch-Wahlheimat gab, soll es um Details gegangen sein, „von denen es viele gibt“, wie „Olé“ zu berichten wusste.

Insgesamt soll er dem Sportblatt zufolge in den 36 Monaten 120 Millionen Euro netto verdienen, was weit unter dem liegen würde, was er zuletzt beim hoch verschuldeten FC Barcelona kassiert hatte.

Mit einem PSG-Flieger soll Messi nach Paris gebracht werden. Vier Jahre nach dem Weltrekord-Transfer von Messis damaligen kongenialen Angriffspartner Neymar für irrwitzige 222 Millionen Euro kommt Messi ablösefrei.

Debüt bei PSG wohl nicht vor September

Der 34 Jahre alte Argentinier hatte PSG am Sonntag als eine Möglichkeit bezeichnet. Er musste Barcelona wider Willen nach 21 Jahren verlassen, weil der mit rund 490 Millionen Euro verschuldete Club die Regeln des Financial Fair Play der spanischen Liga bei einer Weiterbeschäftigung nicht hätte einhalten können.

Die Unterschrift unter den PSG-Vertrag stehe „unmittelbar“ bevor, schrieb der Sender RMC Sport am Montag auf seiner Homepage und überlegte schon, wann der sechsmalige Weltfußballer sein Debüt im Dress von PSG geben könnte. Alles deute darauf hin, dass das nicht vor September passieren werde, meinte RMC Sport, nachdem Messi zuletzt nach dem Gewinn der Copa América mit Argentinien in Miami und auf Ibiza mit seiner Familie Urlaub gemacht hatte.

Für die Zuschauer der Ligue1 werde es bald Realität, für die Verteidiger ein Alpraum, schrieb die Sportzeitung „L'Équipe“, fragte aber auch nach Messis Form, wenn er mit mittlerweile 34 Jahren und über 900 Spielen in 17 Profi-Jahren – alle für den FC Barcelona – bei PSG ankommen würde. „Noch lange nicht fertig“, befand das Blatt letztlich, das dem Argentinier auch eine Seite nur mit seinen Erfolgen widmete und Messi als „Jahrhundert-Legende“ würdigte.

