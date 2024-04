Messi trifft bei Miamis Sieg vor über 72.000 Fans

Nach dem Aus im Viertelfinale des CONCACAF-Champions-Cups hat Inter Miami um Superstar Lionel Messi in der heimischen Liga wieder gewonnen. Das Team setzte sich in der Major League Soccer bei Sporting Kansas City mit 3:2 (1:1) durch und fuhr damit seinen ersten Sieg in den wettbewerbsübergreifend vergangenen sechs Partien ein.

Kansas City (dpa). Messi war in der 51. Minute nach einem sehenswerten Treffer aus 23 Metern für die 2:1-Führung Miamis verantwortlich und erzielte in seinem fünften Saisoneinsatz sein fünftes Tor. Nach dem Ausgleich von Erik Thommy, der Kansas City nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung gebracht hatte, besorgte Luis Suarez, ebenfalls Ex-Profi des FC Barcelona, den Siegtreffer Miamis (71.). Der gebürtige Franke Julian Gressel stand bei den Gästen in der Startaufstellung.

Die Partie in Kansas City fand vor 72.610 Zuschauern im Arrowhead Stadium statt, wo ansonsten die NFL-Mannschaft der Kansas City Chiefs ihre Heimspiele austrägt. Deren Star-Quarterback Patrick Mahomes war auch unter den Zuschauern, der dreimalige Super-Bowl-Gewinner ist Anteilseigner des Fußballclubs. In der Geschichte der MLS kamen nur dreimal mehr Zuschauern zu einem Spiel.