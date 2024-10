Fußball: WM-Qualifikation, Südamerika, Argentinien - Bolivien. Der argentinische Nationalspieler Lionel Messi jubelt nach dem Führungstor seiner Mannschaft. (zu dpa: «Messi schließt Teilnahme an der WM 2026 nicht aus»)

Fußball: WM-Qualifikation, Südamerika, Argentinien - Bolivien. Der argentinische Nationalspieler Lionel Messi jubelt nach dem Führungstor seiner Mannschaft. (zu dpa: «Messi schließt Teilnahme an der WM 2026 nicht aus») Foto: Natacha Pisarenko/DPA

Anzeige

Madrid (dpa). Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi schließt eine Teilnahme an der WM 2026 nicht aus. «Ich versuche, nicht zu voreilig zu sein. Ich konzentriere mich darauf, jeden Tag zu genießen. Wenn es so weit ist, werden wir sehen. Ich überstürze nichts gern. Hoffentlich kann ich weiterhin auf diesem Niveau spielen, denn das macht mich glücklich», sagte Messi der spanischen Zeitung «Marca».

Er betonte demnach allerdings auch, dass es ihm mehr darum gehe, in Topform zu bleiben, als sich über zukünftige Meilensteine Gedanken zu machen. «Ich konzentriere mich jetzt mehr darauf, mich wohlzufühlen, glücklich zu sein und gut zu spielen. Ob ich es zur WM 2026 schaffe oder nicht … das werden wir sehen, wenn es so weit ist», sagte er.

Am 18. Dezember 2022 hatte sich Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft in Katar im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister gekrönt. Für Messi, der im Vereinsfußball alles erreicht hatte, war es der Höhepunkt seiner Karriere. Vor dem Turnier hatte Messi gesagt, dass die Katar-Endrunde seine letzte sein würde. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.