Medien: Trainer Erik ten Hag bleibt bei Manchester United

Von dpa

i ARCHIV - Trainer Erik ten Hag soll bei Manchester United bleiben. Foto: Jon Super/AP/dpa

Manchester gewinnt den FA Cup, kommt unter Trainer ten Hag in der Premier League aber nicht in Schwung. Er steht in der Kritik, die Suche nach Nachfolgern läuft. Nun die Wende – offenbar.