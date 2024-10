Medien: Liverpool mehrere Wochen ohne Torhüter Becker

Alisson Becker ist Stammkeeper in Liverpool. Doch eine Verletzung bremst den Brasilianer aus. Die Reds müssen wohl länger auf ihn verzichten.

Liverpool (dpa). FC Liverpools Torhüter Alisson Becker fällt laut englischen Medienberichten voraussichtlich bis mindestens Mitte November wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Der brasilianische Fußball-Nationalspieler hatte beim 1:0-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag in der 79. Minute verletzt den Platz verlassen. Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde der 32-Jährige den Reds wohl auch in den Champions-League-Partien gegen RB Leipzig (23. Oktober) und gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen (5. November) fehlen.