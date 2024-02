Medien: Boateng zu Medizincheck bei US Salernitana

ARCHIV – Der ehemalige Bayern-Profi Jérôme Boateng könnte laut eines Berichts nach Italien wechseln. Foto: Tom Weller/dpa

Salerno (dpa). Der Wechsel des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Jérôme Boateng zum italienischen Club US Salernitana rückt italienischen Medienberichten zufolge immer näher.

Der 35 Jahre alte frühere Weltmeister habe sich den medizinischen Untersuchungen beim derzeitigen Tabellenletzten der Serie A in Salerno in Süditalien unterzogen, um den Transfer voranzutreiben, berichtete die Zeitung «Gazetta dello Sport».

Boateng, der zuletzt in Frankreich bei Olympique Lyon gespielt hatte, landete bereits am Mittwoch in Italien. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Boateng an einem Hotel ankam und von Fotografen empfangen wurde. In Salerno traf er sich mit Cheftrainer Pippo Inzaghi und den Spielern des Vereins. Der mögliche Transfer des Deutschen wird in Italien mit Spannung erwartet. «Ein Weltmeister für Salernitana» titelte etwa die «Gazzetta».

Unterschrift wohl am Freitag

Wie die «Gazzetta» weiter berichtete, soll Boateng einen Fünf-Monats-Vertrag bis zum Ende der Saison mit Aussicht auf Verlängerung erhalten. An den Verhandlungen sei sein ehemaliger Bayern-Mitspieler Franck Ribéry beteiligt gewesen. Mit Boatengs Vertragsunterschrift wird demnach am Freitag gerechnet. Da er seit rund sechs Monaten vereinslos ist, gilt für ihn das sonst strenge Transferfenster bis Donnerstagabend nicht.

Boateng war bei der WM 2014 in Brasilien mit Deutschland Weltmeister geworden. Mit dem FC Bayern gewann er zweimal die Champions League. Zwischenzeitlich hatte es auch Gespräche über eine Rückkehr zu den Bayern gegeben. Sein Halbbruder Kevin-Prince Boateng hatte bereits in Italien gespielt, unter anderem beim AC Mailand und in Florenz.