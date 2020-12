Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 07:25 Uhr

Manchester

Nationalspieler

Marcus Rashford schreibt Brief an englische Abgeordnete

Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat sich in der Corona-Krise erneut für bedürftige Kinder eingesetzt und die Regierung in einem offenen Brief zum Umdenken aufgefordert.