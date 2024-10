Dani Carvajal von Real Madrid liegt verletzt am Boden. Carvajal war in der Schlussphase der Partie bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler Yeremi Pino zusammengeprallt und hat sich am Knie verletzt. (zu dpa: «Madrid muss monatelang auf verletzten Carvajal verzichten») Foto: Alberto Gardin/DPA