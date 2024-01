Liverpool veröffentlicht Doku zum Abschied von Klopp

Seine letzten Monate als Trainer des FC Liverpool erlebt Jürgen Klopp auch mit Kamerateams an seiner Seite. Eine Dokumentation wird am Saisonende zu sehen sein.

ARCHIV – Zum Saisonende wird eine Doku über Jürgen Klopps letzte Saison in Liverpool veröffentlicht. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpool (dpa). Zum Abschied seines Trainers Jürgen Klopp veröffentlicht der FC Liverpool eine Dokumentation. Der Tabellenführer der Premier League bestätigte am Mittwoch entsprechende Planungen. Der Mehrteiler soll am Saisonende ausgestrahlt werden.

«Da dies meine letzte Saison ist, dachte ich, wir sollten den Zuschauern die seltene Gelegenheit bieten, einen Einblick in das zu bekommen, was diesen Verein so besonders macht», sagte Klopp einer Mitteilung zufolge. Die Fans könnten «sehen, was ich jeden Tag in diesem großartigen Club erlebe und diese erstaunlichen Menschen besser verstehen». Aktuell hat Liverpool noch Chancen auf vier Titel in dieser Saison.

In der Vergangenheit sollen ähnliche Filmprojekte beim FC Liverpool mehrfach daran gescheitert sein, dass Klopp sich dagegen ausgesprochen habe, hatten zuletzt britische Medien berichtet. Mehrere andere Premier-League-Clubs, darunter Manchester City und Tottenham Hotspur, hatten sich zuvor für die Dokureihe «All Or Nothing» des Streaminganbieters Prime Video von Kameras begleiten lassen.

Jürgen Klopp hatte am Freitag überraschend angekündigt, dass er nach der Saison als Trainer des FC Liverpool zurücktreten werde. Sein Vertrag in Anfield lief eigentlich noch bis Mitte 2026. Ihm gehe jedoch die Energie aus, begründete Klopp seinen Entschluss.