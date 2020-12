Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 12:32 Uhr

London

Premier League

Liverpool startet Saison mit Heimspiel gegen Leeds

Der englische Fußballmeister FC Liverpool startet mit einem Heimspiel in die kommende Saison der Premier League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp empfängt am 12. September den Zweitliga-Meister Leeds United in Anfield.