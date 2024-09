Manchester City bleibt in der englischen Premier League zwar ungeschlagen, muss sich aber zum zweiten Mal in Serie mit einem Remis begnügen. Das nutzt der FC Liverpool.

Liverpool (dpa). Der FC Liverpool ist nach einem erneuten Patzer von Meister Manchester City neuer Tabellenführer der englischen Premier League. Die Reds fuhren am sechsten Spieltag einen 2:1 (1:0)-Arbeitssieg bei den Wolverhampton Wanderers ein und liegen nun einen Punkt vor dem Titelverteidiger. Der frühere Leipziger Ibrahima Konaté (45.+2 Minute) und Mohamed Salah (61.) per Elfmeter sicherten Liverpool mit ihren Treffern den fünften Saisonerfolg.

Die Cityzens hatten zuvor zum zweiten Mal nacheinander einen Ligasieg verpasst. Sechs Tage nach dem turbulenten Remis im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal musste sich das Team von Trainer Pep Guardiola mit einem 1:1 (1:0) bei Newcastle United zufriedengeben. Auch Aston Villa könnte noch in der Tabelle vorbeiziehen.

Josko Gvardiol (l) von Manchester City feiert mit Jack Grealish den ersten Treffer des Spiels während des Premier-League-Spiels im St. James' Park, Newcastle upon Tyne. (zu dpa: «Liverpool nutzt City-Patzer und übernimmt Tabellenspitze») Foto: Owen Humphreys/DPA

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol (35. Minute) hatte Manchester im St. James' Park mit einer feinen Einzelaktion in Führung gebracht. Anthony Gordon (58.) traf mit einem Foulelfmeter zum verdienten Ausgleich für die Gastgeber, nachdem er selbst von City-Torwart Ederson im Strafraum von den Beinen geholt worden war. Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan war von Guardiola für die Startelf nominiert worden, wurde in der 66. Minute aber für Phil Foden ausgewechselt.

Man City ohne verletzten Schlüsselspieler

Fußball: Premier League, England, FC Chelsea – Brighton & Hove Albion, 6. Spieltag, im Stamford Bridge: Chelseas Cole Palmer (M) feiert mit seinen Mannschaftskameraden seinen zweiten Treffer. (zu dpa: «Liverpool nutzt City-Patzer und übernimmt Tabellenspitze») Foto: Bradley Collyer/DPA

Für Man City war es das erste Ligaspiel nach der schweren Knieverletzung von Rodri. Der spanische Europameister wurde am Freitag operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Rodri, der zuletzt medienwirksam über die hohe Belastung im Fußball geklagt und sogar einen Spielerstreik in Aussicht gestellt hatte, sei von keinem Spieler im Kader eins zu eins zu ersetzen, hatte Guardiola vor der Partie in Newcastle gesagt.

Dank des Patzers der Cityzens konnte Titelrivale FC Arsenal nach Punkten aufschließen. Die Gunners verspielten gegen Leicester City im eigenen Stadion zwar eine 2:0-Pausenführung, setzten sich dank der Treffer von Leandro Trossard und Kai Havertz in der Nachspielzeit aber noch 4:2 durch.

Palmer trifft viermal für Chelsea

Die erste Saison-Niederlage kassierte Trainer Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion. Beim wieder erstarkten FC Chelsea hieß es am Ende nach einer spektakulären ersten Halbzeit 2:4 (2:4). Mann des Tages bei den Londonern war der englische Nationalspieler Cole Palmer, der alle vier Treffer für die Blues erzielte. Chelsea liegt damit nun zwei Zähler hinter Liverpool und einen Punkt hinter Man City und Arsenal. Brighton rutscht mit neun Punkten ins Mittelfeld ab.