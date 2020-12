Ligue 1 startet neue Saison – Spielverlegung wegen Corona

Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 11:30 Uhr

Eigentlich hätten Olympique Marseille und AS Saint-Etienne die neue Saison eröffnen sollen – doch wegen bestätigter Corona-Fälle bei OM wurde die Partie verlegt. Dennoch startet die Ligue 1 an diesem Wochenende – deutlich früher als andere Topligen.

Paris (dpa). Als erste der fünf europäischen Fußball-Topligen startet die französische Ligue 1 an diesem Freitag ihre neue Saison.

Paris Saint-Germain steigt als Bayerns Champions-League-Finalgegner erst später ein, nach fünf Monaten Corona-Zwangspause bestreiten Girondins Bordeaux und der FC Nantes (19.00 Uhr) den Auftakt zur Spielzeit. Die Ligue 1 ist früher als beispielsweise die Bundesliga (18. September) und die englische Premier League (12. September) dran – allerdings anders als geplant. Eigentlich hätten in Olympique Marseille und AS Saint-Etienne zwei Größen des französischen Vereinsfußballs das Eröffnungsspiel bestreiten sollen. Wegen bestätigter Corona-Fälle im Team der Marseillais musste das Spiel aber verlegt werden.

OM hatte am Dienstag drei weitere Corona-Fälle bestätigt. Damit war die Zahl der Fälle bei den Südfranzosen auf vier gestiegen. Das Spiel gegen AS Saint-Etienne soll nun am 16. oder 17. September nachgeholt werden. Bereits am vergangenen Freitag hatte Marseille auf ein Testspiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart verzichtet, nachdem ein erster Verdachtsfall bekannt geworden war.

Die französische Profiliga hat turbulente Monate hinter sich – seit Ende Februar hatte die Coronavirus-Pandemie auch massive Auswirkungen auf den Spielbetrieb in Frankreich. Anfang März waren nur noch maximal 1000 Zuschauer erlaubt, das Achtelfinal-Rückspiel von Borussia Dortmund in der Champions League bei Paris Saint-Germain wurde ganz zum Geisterspiel.

Ende April hieß es dann „Rien ne va plus!“ – nichts geht mehr im französischen Fußball. Die Saison der Ligue 1 wurde vorzeitig abgebrochen und die Entscheidungen über Meisterschaft und Abstieg nach dem damaligen Tabellenstand getroffen. Thomas Tuchel bekam mit PSG den Meistertitel zugesprochen.

Die Zuschauerränge werden beim Eröffnungsspiel am Freitag zum großen Teil leer bleiben. In französischen Stadien gilt wegen der Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin eine Obergrenze von 5000 Menschen. Das Land war von der Pandemie schwer getroffen worden und verzeichnete bisher rund 30 500 Todesfälle. Zuletzt stiegen die Zahlen der Neuinfektionen in Frankreich wieder leicht an.

Tuchels PSG wird die erste Liga-Partie erst am 29. August gegen RC Lens spielen. Am Sonntag treten die Pariser noch gegen den FC Bayern im Finale der Königsklasse an.

