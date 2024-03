Lewandowski-Ansage: Bleibe in Barcelona

ARCHIV - Will beim FC Barcelona bleiben: Robert Lewandowski.

ARCHIV - Will beim FC Barcelona bleiben: Robert Lewandowski. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Berlin (dpa). «Ich kenne die Mechanismen der spanischen Presse und sie sind, was sie sind», sagte der polnische Fußball-Nationalspieler des FC Barcelona im Interview mit dem polnischen Portal Meczyki.pl. «Mir ist alles klar. Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona.»

Obwohl der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig in seiner zweiten Spielzeit bei den Katalanen Stammspieler ist, gibt es immer wieder Gerüchte um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Wettbewerbsübergreifend steht Lewandowski bei 19 Toren in 38 Spielen, in insgesamt 84 Spielen für Barcelona kommt er bisher auf 52 Tore.